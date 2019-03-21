حفل افتتاح نادي الضباط - بيت الدين

الاثنين, 10 حزيران 2019

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، ممثلاً برئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم، أقيم قبل ظهر اليوم حفل افتتاح نادي الضباط في بلدة بيت الدين - الشوف، بحضور قائم مقام الشوف السيدة مارلين قهوجي إلى جانب عدد من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية ورؤساء البلديات، وشخصيات رسمية واجتماعية.

استُهل الحفل بإزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية، ثمّ ألقى رئيس النادي كلمة شكر فيها قائد الجيش وكلّ من ساهم في إنجاز هذا المشروع. بعد ذلك ألقى اللواء الركن العرم كلمة جاء فيها: "إن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الاجتماعية والإنمائية التي دأبت المؤسسة العسكرية على تحقيقها، إدراكاً من قيادتها بأن الاهتمام بالشأن الحياتي للعسكريين ينعكس بصورة إيجابية على أدائهم، ويرسخ اعتزازهم بالانتماء إلى مؤسسةٍ تؤمن بأن الوفاء للإنسان هو جزء من الوفاء للوطن، الذي هو محور وجودها وجوهر رسالتها وعنوان عطائها وتضحياتها".

ثمّ جال في أرجاء النادي مطّلعاً على أقسامه وتجهيزاته.