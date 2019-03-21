حفل افتتاح نادي ضباط ميداني في قيادة لواء المشاة الخامس

الخميس, 08 آب 2019

أقيم قبل ظهر اليوم في قيادة لواء المشاة الخامس - البياضة، حفل افتتاح نادي ضباط ميداني مقدمّ هبة من السلطات الكورية. حضر الحفل العميد الركن ادكار لاوندس ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وضباط من الكتيبة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى جانب عدد من ضباط الجيش. وقد تلا العميد الركن لاوندس كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى قائد الكتيبة الكورية العقيد Suok Mu Gu وقدّم له درع الجيش التذكاري، تقديراً لجهوده في دعم الجيش. وفي الختام قدّم عناصر من الكتيبة الكورية عروضاً قتالية بمشاركة عناصر من لواء المشاة الخامس.