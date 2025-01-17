حفل بمناسبة إعادة تأهيل قسم الطوارئ في المستشفى العسكري المركزي

الجمعة, 17 كانون الثاني 2025

أقيم في المستشفى العسكري المركزي حفل بمناسبة إعادة تأهيل قسم الطوارئ بدعم من بعثة التعاون العسكري المدني الإيطالي، في حضور السفير الإيطالي في لبنان Fabrizio Marcelli ورئيس الطبابة العسكرية ممثلًا قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده. خلال الاحتفال، قام السفير Marcelli والعميد الإداري داني البشراوي رئيس الطبابة العسكرية بجولة في القسم المفتتَح، واطّلعا على آلية عمله وتجهيزاته الحديثة التي ستساهم في تطوير قدرات المستشفى العسكري المركزي.

كما تمت إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للقسم، وسلّم العميد الإداري البشراوي درعًا تقديريًّا إلى السفير Marcelli ، مثمّنًا دعم السلطات الإيطالية المتواصل للجيش.