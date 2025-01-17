حفل بمناسبة إعادة تأهيل مبنى في قطاع جنوب الليطاني بدعم من السلطات الفنلندية

الجمعة, 17 كانون الثاني 2025

أقيم في قطاع جنوب الليطاني حفل بمناسبة إعادة تأهيل مبنى بدعم من السلطات الفنلندية، في حضور السفيرة الفنلندية في لبنان السيدة Anne Meskanen وقائد قطاع جنوب الليطاني ممثلًا قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده.

وألقت السفيرة Meskanen كلمة أشادت فيها بعلاقات التعاون مع الجيش اللبناني، مؤكدة الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للمؤسسة العسكرية.

من جهة أخرى، ألقى العميد الركن ادغار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني كلمة جاء فيها: "يومًا بعد يوم تترسخ العلاقات بين الجيشَين اللبناني والفنلندي، وتُثبت السلطات الفنلندية أنّها سند قوي للبنان وجيشه. فنحن أمام مساهمة جديدة تضاف إلى سلسلة من المساعدات التي قدّمَتها الوحدة الفنلندية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية".

خلال الاحتفال، تمت إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمبنى، وسلّم العميد الركن لاوندس درعًا تقديريًّا إلى السفيرة Meskanen.