حفل بمناسبة اكتمال مشروع تحديث مخزن معدات طبية في المستشفى العسكري المركزي بدعم من البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان MIBIL

الاثنين, 29 حزيران 2026

أقيم في المستشفى العسكري المركزي حفل بمناسبة اكتمال مشروع تحديث مخزن معدات طبية تابع للمستشفى، وذلك بدعم من البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان MIBIL.

حضر الحفل رئيس الطبابة العسكرية ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ورئيس اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان (MTC4L) اللواء Enrico Fontana، ورئيس البعثة العقيد Vittorio Gisonni، إضافة إلى عدد من الضباط.

خلال الحفل، ألقى العقيد Gisonni كلمة أكد فيها وقوف البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية إلى جانب الجيش ودعمه في ظل الظروف الراهنة، معتبرًا أنّ افتتاح المخزن خطوة في مسار التعاون والشراكة بين الطرفَين.

في الختام، سلّم العميد الإداري داني البشراوي رئيس الطبابة العسكرية درعًا تذكاريًا إلى العقيد Gisonni، مثمّنًا دور البعثة في دعم الجيش خلال المرحلة الراهنة.