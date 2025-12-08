حفل بمناسبة الانتهاء من ترميم مركز تجمع أم النور لإعادة تأهيل المدمنات على المخدرات في بلدة فتقا

الاثنين, 08 كانون الأول 2025

ضمن إطار برنامج التعاون بين مديرية التعاون العسكري – المدني في الجيش والمملكة الهولندية، أقيم حفل بمناسبة الانتهاء من أعمال ترميم مركز تجمع أم النور لإعادة تأهيل المدمنات على المخدرات في بلدة فتقا بدعم من السلطات الهولندية، وذلك بحضور السفير الهولندي في لبنان Frank Mollen ومدير التعاون العسكري – المدني في الجيش ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الوطنية والدولية ورؤساء المجالس البلدية والفاعليات الروحية وعدد من الضباط.

خلال الاحتفال، ألقى العميد الركن إياد العلم مدير التعاون العسكري – المدني كلمة جاء فيها: "يجسّد لقاؤنا لمناسبة إنجاز مركز "إعادة تأهيل المدمنات على المخدرات" في بلدة فتقا مجموعةً من المضامين السامية التي تصب في خدمة وطننا ومجتمعنا، أوّلها توحيد الجهود الرامية إلى محاربة آفة المخدرات وإبعاد خطرها المدمّر عن شبابنا وعائلاتنا، وثانيها تأكيد مساعي قيادة الجيش المتواصلة للوقوف إلى جانب أهلنا اللبنانيين، بخاصة في هذه المنطقة العزيزة، وتنفيذ مشاريع إنمائية مختلفة لتحسين نوعية حياتهم في ظل الأزمة الحادة التي تعصف ببلدنا".

وختم بشكر السلطات الهولندية، وتجمّع أم النور على مساهمته الفاعلة في إنجاز المشروع. من جهة أخرى، أكد السفير Mollen أن ترميم المركز يساعد المرضى على العلاج في بيئة مناسبة، كما أن ترميمه يأتي في إطار الثقة بالمؤسسة العسكرية والتعاون المتبادل معها.