حفل تخريج الدورة التأهيلية لرتبة ملازم

الأربعاء, 12 تشرين الثاني 2025

أقيم في الكلية الحربية – الفياضية حفل تخريج وتوزيع شهادات على العسكريين الذين تابعوا بنجاح الدورة التأهيلية لرتبة ملازم للعام 2025. ترأس الحفل رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بحضور عدد من الضباط وذوي المتخرجين.

وألقى اللواء الركن عوده كلمةً جاء فيها: " يأتي تخرجُكم وسطَ الظروفِ الدقيقةِ التي تمرُّ بها البلاد، إذْ يضعُ اللبنانيونَ ثِقتَهم في الجيشِ لتحصينِ الوطن منَ الأخطارِ التي تحدقُ به لا سيما العدوَّ الإسرائيلي، ما يزيدُ من مسؤولياتِكم ويرفعُ مستوى التحدي أمامَكم".

وختم مهنِّئًا المتخرجين متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.