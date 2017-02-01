حفل تخريج جنود إناث في لواء الحرس الجمهوري

الجمعة, 01 شباط 2019

أقيم قبل ظهر اليوم في لواء الحرس الجمهوري حفل تقديم جنود إناث للعلم، بعد أن أنهين فترة التدريب المقررة لهنّ. ترأس الحفل قائد اللواء العميد سليم فغالي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره المدربون وذوو المتخرجات وعدد من الضباط. وقد ألقى العميد فغالي كلمة بالمناسبة جاء فيها: "تؤدّي كلٌّ منكنّ قسم الولاء للبنان والذود عنه، وبهذا تتولّى مسؤولية كبرى وتكتسب في الوقت نفسه شرفاً عظيماً. فلتكن هذه المناسبة مِعلماً مشرقاً في حياتكنّ، ومنطلَقاً تدخلْنَ منه إلى ميدان الحياة العسكريّة، ميدانِ العطاء الدائم الذي لا ينضب. وإننا على يقين بقدرتكنَّ على مواجهة تحديات المستقبل بكل كفاءة واقتدار".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.