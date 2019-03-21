حفل تخريج جنود إناث في لواء الحرس الجمهوري

الجمعة, 10 أيار 2019

أقيم قبل ظهر اليوم في لواء الحرس الجمهوري حفل تقديم جنود إناث للعلم، بعد أن أنهين فترة التدريب المقررة لهنّ. ترأس الحفل قائد لواء الحرس الجمهوري بالوكالة العقيد الركن بسام الحلو ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره المدربون وذوو المتخرجات وعدد من الضباط. وقد ألقى العقيد الركن الحلو كلمة بالمناسبة جاء فيها: "إنّ هذا الوطنَ الغالي يستحقّ منا كلّ بذل وتضحية، لأنه أرض آبائنا وأجدادنا، والمدرسة التي اكتسبنا منها هويّتنا اللبنانية، والحضن الذي تربينا فيه على مبادئ الوطنية والحرية والكرامة. وطالما كان الجيش الدرع التي تردّ عن وطننا كيد الأعداء، وتحيط جميع اللبنانيين بالأمن والطمأنينة، فلنسع جاهدين لحفظ إنجازاتنا الكبرى، ولنضع نصب أعيننا المصلحة الوطنية العليا".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه المتخرجات.

