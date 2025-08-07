حفل تخريج خفراء متمرنين من المديرية العامة للجمارك في معهد الرتباء – ثكنة محمد مكي

الخميس, 07 آب 2025

أقيم قبل ظهر اليوم حفل تخريج خفراء متمرنين من المديرية العامة للجمارك، تابعوا دورة تنشئة عسكرية في معهد الرتباء – ثكنة محمد مكي. حضر الحفل قائد المعهد ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمدير العام للجمارك بالنيابة ريمون الخوري، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك بالوكالة ريما مكي وعدد من الضباط.

وألقى العميد الركن سيمون زغيب قائد المعهد كلمة جاء فيها: "يُعَدُّ تخرّجكم بارقة أمل وسط الأزمات التي يشهدها لبنان، فأنتم تثبتون بعزيمتكم وإصراركم وتفانيكم أنّ الوطن ما زال حيًّا قويًّا نابضًا بطاقة شبابه، وأنّ مؤسّساته ماضية نحو الأمام في مسيرة التقدم المستمر رغم الصعوبات الجمّة والتحديات الكبيرة التي تواجهها".

وفي ختام الحفل أقيم عرض عسكري شارك فيه المتخرجون.