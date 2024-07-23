الثلاثاء, 23 تموز 2024

أقيم حفل تخريج دورة التلامذة الرتباء الثامنة والعشرين في معهد الرتباء ــ ثكنة محمد مكي ــ بعلبك، بحضور اللواء الركن حسان عوده رئيس الأركان ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط وأهالي المتخرجين.

بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الشهداء، تلاه تسليم بيرق المعهد من قبل المتخرجين إلى رتباء لفيف التدريب، وإعلان رئيس الحفل تسمية الدورة باسم المعاون الشهيد مصطفى برغل، ثمَّ جرى تسليم الشهادات وأداء القسم من قبل المتخرجين.

وألقى اللواء الركن عوده كلمة بالمناسبة جاء فيها: "يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على أرضنا وأهلنا بخاصة في المناطق الجنوبية، بالتزامن مع التحديات المتمثلة بحفظ الأمن في الداخل وضبط الحدود، فكونوا على قدر ثقة المؤسسة بكم، واضعين نصب أعينكم أن بقاء لبنان يتوقف على قوة جيشه".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه المتخرجون.