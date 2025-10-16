حفل تخريج دورة المجوقل الثانية والعشرين باسم العريف الشهيد أحمد محرز، ودورة مهمات مجوقلة متقدّمة، حضره قائد الفوج المجوقل ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وذلك في ثكنة داني حرب - غوسطا