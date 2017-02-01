حفل تخريج دورة تدخل "35" في مدرسة القوات الخاصة - حامات

الجمعة, 28 كانون الأول 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في مدرسة القوات الخاصة - حامات، حفل تخريج دورة تدخل "35" باسم الرقيب أول الشهيد عبد السلام صالح، حضره قائد المدرسة العميد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعائلة الرقيب الأول الشهيد وذوي العسكريين المتخرجين إلى جانب عدد من الضباط.

وقد نوّه العميد الركن مخول بجهود المدربين، وكفاءة عناصر الدورة، وألقى كلمة بالمناسبة جاء فيها: "بندقيتكم هي بندقية الحقّ التي يجب أن تبقى مصوّبة دائماً نحو مكامن الأخطار المحدقة بالبلاد، وفي مقدمة هذه الأخطار، العدوّ الإسرائيلي الذي يتربّص شرّاً بالوطن على حدودنا الجنوبية، أمّا العدو الآخر فهو الإرهاب، لكنّ الجيش استطاع بفضل بسالة رجاله وتضحيات شهدائه وجرحاه الأبطال، وبالتفاف الشعب اللبناني حوله، أن يكسر شوكة هذا الخطر، الأمر الذي لاقى إعجاب المجتمع الدولي ودهشته بمدى كفاءة الجندي اللبناني".

وفي الختام تمّ توزيع الشهادات على المتخرجين، وتقديم درع تذكاري إلى عائلة الرقيب الأول الشهيد عبد السلام صالح.