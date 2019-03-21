حفل تخريج دورة تدخل "36" في مدرسة القوات الخاصة - حامات

الجمعة, 21 حزيران 2019

أقيم قبل ظهر اليوم في مدرسة القوات الخاصة - حامات، حفل تخريج دورة تدخل "36" التي حملت اسم الرقيب الشهيد خضر غيه، بحضور قائد المدرسة العميد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعائلة الرقيب الشهيد وذوي العسكريين المتخرجين، إلى جانب عدد من الضباط.

وقد ألقى العميد الركن مخول كلمة بالمناسبة أشار فيها إلى أهمية الدورة في تدريب العناصر على القتال في الأماكن المبنية وعمليات حفظ الأمن في القرى والمدن، ونوّه بجهود المدرّبين، مستذكراً تضحيات الرقيب الشهيد غيه وإخلاصه المطلق للجيش والوطن.

وفي الختام تمّ توزيع الشهادات على المتخرجين، وتقديم درع تذكاري إلى عائلة الرقيب الشهيد غيه.