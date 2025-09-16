حفل تخريج دورة "تدخل 40" في مدرسة القوات الخاصة - حامات

الثلاثاء, 16 أيلول 2025

أُقيم في مدرسة القوات الخاصة – حامات، حفل تخريج دورة "تدخل 40" بحضور قائد المدرسة ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بالإضافة إلى عدد من الضباط وذوي المتخرجين، وعائلة العريف الشهيد ميلاد غالبورجي الذي سُميت الدورة باسمه.

بعد توزيع الشهادات على المتخرجين، ألقى العقيد الركن نقولا الخباز قائد مدرسة القوات الخاصة كلمة جاء فيها: "بعد تخرجكم، ستلتحقون بقطعكم حاملين خبرات جديدة. ووسط الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، يضع اللبنانيون ثقتهم فيكم لتحصين الوطن من الأخطار التي تحدق به".

وختم بتهنئة المتخرجين متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.