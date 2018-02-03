حفل تخريج دورة تدريبية في رأسمسقا بحضور قائد الجيش بالنيابة، وجولة تفقدية في لواء المشاة العاشر

الأربعاء, 27 حزيران 2018

بحضور قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حاتم ملّاك، وعدد من الضباط، أقيم قبل ظهر اليوم في مركز التدريب الخاص بفوج التدخل الأول في منطقة رأسمسقا، حفل تخريج وتوزيع شهادات على عسكريين، بعد أن تابعوا بنجاح دورة تدريبية بإشراف فريق تدريب أميركي، تخلله تنفيذ تمرين تدليلي بالذخيرة الحية. وقد ألقى اللواء الركن ملّاك كلمة في المناسبة، أثنى فيها على كفاءة المتخرجين وجهود المدرّبين، مشدداً على أهمية الدورة في تعزيز المهارات القتالية، ومؤكداً على أهمية التدريب بتعزيز دور المؤسسة العسكرية الفاعل والذي يتطلع إليه اللبنانيين جميعاً، في وقت لا تزال فيه الأخطار تتهدّد بلدنا الحبيب، من جانب العدّو الإسرائيلي الذي يمضي في جرائمه الوحشيّة، ويتحيّن الفرصة لتحقيق أطماعه في أرضنا وبحرنا، ومن جانب الإرهاب الحاقد ومخطّطاته الهدّامة. كلّ ذلك يؤكّد أهميّة الآمال التي نعلّقها عليكم، مطمئنّين إلى قدراتكم الاستثنائية وروحكم المعنوية العالية، واستعدادكم لبذل أقصى التضحيات". وفي الختام، توجّه بالتهنئة إلى المتخرّجين داعياً إياهم أن يكونوا في أعلى مستوى من اللياقة والاحتراف والوعي.

بعد ذلك، تفقد قائد الجيش بالنيابة مركز الرائد المغوار الشهيد بسام جرجي للتدريب، التابع للواء المشاة العاشر في تربل، حيث جال في مشاغله وحضر مناورة تدريبية، ثمّ انتقل بعدها إلى قيادة اللواء في كفرشخنا واجتمع بالضباط والعسكريين، منوّهاً بجهودهم ومزوداً إياهم التوجيهات اللازمة، كما أثنى على الإنجازات الهامة التي حققها الجيش، مؤكداً ضرورة المثابرة على التدريب والبقاء على جهوزية تامة لمواجهة التحديات.