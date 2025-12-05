حفل تخريج دورة تدريبية في مجال البحث والإنقاذ

الجمعة, 05 كانون الأول 2025

أقيم في مدرسة القوات البحرية - جونيه حفل تخريج وتوزيع شهادات على العسكريين الذين تابعوا بنجاح دورة تدريبية في مجال البحث والإنقاذ. ترأس الحفل قائد القوات البحرية العميد الركن البحري مصطفى العلي بحضور رئيس البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان العقيد Vittori Gisonni وفريق التدريب الإيطالي وعدد من الضباط.

خلال الحفل، ألقى قائد القوات البحرية كلمةً جاء فيها: "تمثِّل السلامة البحرية محورًا أساسيًّا من محاور الاستراتيجية البحرية المتكاملة للبنان، وهي تتصل بالجهد الأوسع الهادف إلى تطوير قدرات القوات البحرية، لا سيما في مجال البحث والإنقاذ والحفاظ على الأرواح في البحر بدعم من القوات الجوية وفوج مغاوير البحر. لذا تُواصل القوات البحرية، بإشراف ودعم مباشرَين من قيادة الجيش، خطواتها على هذا المسار، وتخصص له قسمًا وازنًا من إمكاناتها".

وختم مهنِّئًا المتخرجين ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح.