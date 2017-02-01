حفل تخريج دورة تدريبية لعسكريين من مديرية الشؤون الجغرافية

إعداد: نينا عقل خليل

أقيم في مديرية الشؤون الجغرافية حفل تخريج مجموعة من عناصر المديرية الذين تابعوا دورة في علم الطبوغرافيا من قبل فريق تدريب فرنسي متخصص.

حضر الإحتفال العميد الركن مارون خريش ممثلاً قائد الجيش العماد ميشال سليمان، ووفد من السفارة الفرنسية برئاسة المستشـار الأول السيد كريستيان تستو ممثلاً السفير الفرنسي فيلـيب لوكورتييه والملحق العسـكري الفرنـسي العقيـد فيلـيب دوارد بالإضافة الى عدد من الضباط.

وبالمناسبة، ألقى السيد تستو كلمة أعرب فيها عن وقوف بلاده الدائم الى جانب لبنان واستعدادها باستمرار للتعاون مع الجيش اللبناني على مختلف الصعد.

كما ألقـى العميـد الركن خريـش كلمـة أثنى فيها على التعاون البنّـاء بين الجيشـين اللبناني والفرنسي، ونـوّه أيضاً بجهود أعضاء فريق التدريب والنتائج المميزة التي حصل عليهـا العناصر المتدربون. وفي الختام جرى تبادل الدروع التذكارية.

والجدير ذكره أن «الدورة التدريبية التقنية» استمرت ستة أسابيع بإشراف ثلاثة خبراء عسكريين فرنسيين.