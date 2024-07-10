حفل تخريج دورة تنشئة مغوار الثانية والسبعين بحضور رئيس الأركان ممثلًا قائد الجيش

الأربعاء, 10 تموز 2024

أُقيم حفل تخريج دورة تنشئة مغوار الثانية والسبعين في مدرسة القوات الخاصة - حامات، بحضور رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، بالإضافة إلى عدد من الضباط وذوي المتخرجين، إضافة إلى عائلة العريف الشهيد قزحيا روكس الذي سميت الدورة بإسمه.

بعد توزيع الشهادات على المتخرجين، ألقى رئيس الأركان كلمة جاء فيها: " يأتي تخريج دورة تنشئة مغوار الثانية والسبعين خطوة تؤكد مواصلة المؤسسة العسكرية جهود تطوير القدرات النوعية بكل عزيمة وإصرار رغم قساوة الظروف ودقة المرحلة، وتصميمها على متابعة تولّي مسؤولياتها الوطنية".

وختم بتهنئة المتخرجين داعيًا إياهم إلى متابعة مسيرتهم التدريبية وتحصيلهم العلمي.