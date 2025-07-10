الخميس, 10 تموز 2025

أُقيم حفل تخريج دورة تنشئة مغوار الرابعة والسبعين في مدرسة القوات الخاصة - حامات، بحضور قائد المدرسة ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بالإضافة إلى عدد من الضباط وذوي المتخرجين، وعائلة الجندي الشهيد محمود زغيب الذي سُميت الدورة باسمه.

بعد توزيع الشهادات على المتخرجين، ألقى العقيد الركن نقولا الخباز قائد مدرسة القوات الخاصة كلمة جاء فيها: "إنّ اللبنانيين يراهنون في المرحلة الحالية والدقيقة التي يمرّ بها لبنان من تاريخه، أكثر من أي وقتٍ مضى، على دور الجيش في تحصين الوطن من الأخطار، سواءٌ من خطر العدو الإسرائيلي أو الإرهاب المتربص شرًّا بوحدتنا الوطنية وصيغة عيشنا المشترك، بالإضافة إلى العابثين بأمن المواطنين واستقرارهم".

وختم بتهنئة المتخرجين متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.