حفل تخريج دورة تنشئة مغوار 75

الخميس, 04 كانون الأول 2025

أقيم في مدرسة القوات الخاصة - حامات حفل تخريج وتوزيع شهادات على العسكريين الذين تابعوا بنجاح دورة تنشئة مغوار 75 التي حملت اسم الجندي الشهيد جورج عبدو. ترأس الحفل قائد مدرسة القوات الخاصة ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بحضور اللواء الركن فادي مخول المفتش العام، وعائلة الجندي الشهيد جورج عبدو، وعدد من الضباط.

وألقى قائد مدرسة القوات الخاصة العقيد الركن نقولا الخباز كلمة جاء فيها: "إن ما اكتسبتموه خلال هذه الفترة من تدريبات قاسية في مختلف أساليب القتال الخاص، يشكل واحدًا من أهم الأسلحة في مواجهة الأخطار المحدقة بوطننا. وقد ظهر بالتجربة الأكيدة أن التكنولوجيا المتقدمة والسلاح الحديث لا يمكنهما الحلول مكان الجندي المتمرس والمستعد، والمتميز بالمبادرة والاندفاع".

وختم مهنِّئًا المتخرجين ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح.