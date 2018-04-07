حفل تخريج دورة جودة النوعية QA

إعداد: نينا عقل خليل

أقيم في نادي الضباط في اليرزة, إحتفال تخريج ستة ضباط لبنانيين وسوريين تابعوا دورة تدريبية في “جودة النوعية QA”.

حضر الإحتفال ممثل قائد الجيش العماد ميشال سليمان, رئيس المكتب الوطني لنزع الألغام العميد الركن جورج مسعد, والسفيرة الأوسترالية في لبنان السيدة ستيفاني شوابسكي على رأس وفد من السفارة.

بـداية, ألقى رئيس قـسم الإعـلام في المكـتب الوطـني لنـزع الألغام المقدم تقي الديـن التـنير, كلمة معرّفاً الحضور بماهـية الدورة وبالمسـاعدات التي قدمـتها الحكومة الأوستـرالية الى الجـيش اللبناني من متحسسات ألغام الى أجهزة "GPS" وأجهزة كمبيوتر.

وفي كلمة لها أكدت السفيرة الأوسترالية دعم بلادها لعملية نزع الألغام التي يقوم بها الجيش اللبناني.

وفي الختام, وجّه العميد الركن مسعد كلمة شكر للدولة الأوسترالية باسم العماد قائد الجيش, على ما قدمته من مساعدات عينية وأخرى تدريبية تمثلت بإيفاد أحد اختصاصيي نزع الألغام لتدريب الضباط على جودة النوعية, شاكراً المدرب كارل سيرغوين على الجهود التي قدّمها خلال الدورة.