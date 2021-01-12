حفل تخريج دورة رتيب مدرب

الخميس, 29 نيسان 2021

أقيم قبل ظهر اليوم في قيادة معهد التعليم- بعلبك حفل تخريج عسكريين تابعوا دورة " رتيب مدرب"، وأنهوا بنجاح فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل العميد الركن بيار بو عساف ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وتخلله توزيع الشهادات على المتخرجين بحضور عدد من ضباط الجيش.

وألقى العميد الركن بو عساف كلمة جاء فيها: "وسط الظروف الأمنيّة والصحيّة والاجتماعيّة الدقيقة التي يمرّ بها وطننا، إلى جانب الأزمة الاقتصاديّة القاسية وتداعياتها، يلتزم الجيشُ أكثر من أيّ وقت مضى قَسَمَ القيام بالواجب كاملًا والحفاظ على علم البلاد والذود عن لبنان، مُدرِكًا أنْ لا مجال للاستسلام أو التراجُع، مُصرًّا على تقديم التضحيات الجسام حتى يتجاوز بلدنا جميع الصعوبات".