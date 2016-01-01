حفل تخريج دورة في مجال نظم المعلومات الجغرافية في مديرية الشؤون الجغرافية

إعداد: نينا عقل خليل

جرى في مديرية الشؤون الجغرافية حفل تخريج للعناصر الذين تابعوا دورة تدريبية في مجال نظم المعلومات الجغرافية، بإشراف الخبير الفرنسي المقدم بارا.

تـرأس الحفل العميد الركـن مارون خريش مدير الشؤون الجغرافية ممثلاً قـائد الجيش العـماد ميشال سليمان، وحضـره الملحق العسكري الفرنسي العقيد فيليب دوارد، والمشرف على الدورة المقدم بارا وضباط المديرية ورتباؤها وأفرادها.

وبعد توزيع الشهادات على المتخرجين، ألقى العميد الركن خريش كلمة نوّه فيها بالتعاون الذي تقدمه الدولة الفرنسية في مجال التدريب والتعليم، كما أثنى على الجهد المميز الذي بذله المشرف على الدورة وبالنتيجة التي حققها العسكريون. وأشار إلى أهمية الدورة في التطور العلمي على صعيد المديرية والمؤسسة العسكرية والذي سينعكس ايجاباً على مؤسسات الدولة كافة، التي ستستفيد من قاعدة المعلومات الجغرافية لاحقاً.

وفي ختام الاحتفال، جرى تبادل أنخاب، تم خلاله توزيع الدروع التذكارية والخرائط للخبير والوفد الفرنسي.