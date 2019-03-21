حفل تخريج دورة مغوار بحر وتوزيع شهادات في ثكنة ميلاد النداف - عمشيت

الجمعة, 16 آب 2019

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة ميلاد النداف - عمشيت، حفل تخريج دورة مغوار بحر الدفعة /19/ باسم الرقيب المغوار الشهيد الياس عازار. حضر الحفل قائد فوج مغاوير البحر العميد الركن محمد المصطفى ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط وذوي المتخرجين. وقد ألقى العميد الركن المصطفى كلمة بالمناسبة جاء فيها: "إن التدريب الذي خضعتم له، والذي شمل معظم أنواع القتال الخاص، إلى جانب كيفية استخدام التقنيات الحديثة بمهارة عالية، يعتبر وسيلة مهمة من وسائل الرد على تهديدات الأعداء الأكثر خطورة على الوطن، لا سيّما العدو الإسرائيلي الذي يمتلك أسلحة وتكنولوجيا متطورة، والإرهاب الذي يستخدم في عمله الإجرامي أساليبَ ووسائلَ غير تقليدية، لكنّ هذا التدريب وعلى أهميته، لا يكتمل إلاّ بمزيد من الجهد والمثابرة، والاستفادة من كلّ تطور في مجال اختصاصكم".