حفل تخريج ضباط دورة آمر سرية ـــ الدفعة 66

الاثنين, 19 تموز 2021

أقيم قبل ظهر اليوم في الكلية الحربية – الفياضية حفل تخريج ضباط دورة آمر سرية - الدفعة 66، جرى فيه تسليم الشهادات للضباط المتخرجين. ترأس الحفل العميد الركن جورج صقر ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط.

بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقى العميد الركن صقر كلمة جاء فيها: "يمرّ وطننا بأزمة حادّة تركت تداعيات سلبية في مختلف أوجُه المعيشة وجميع القطاعات الحيوية، فلا تَدَعوا هذه الظروف القاسية تؤثر فيكم سلبًا، وتمسّكوا بإيمانكم بالمؤسسة العسكرية، وضعوا نصب أعينكم أن قوة الوطن ووحدته من قوة الجيش، وازرعوا في عسكرييكم الروح المعنوية العالية وابقوا إلى جانبهم واطّلعوا على أوضاعهم عن كثب."