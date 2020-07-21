الجمعة, 09 تشرين الأول 2020

أقيم قبل ظهر اليوم في الكلية الحربية - الفياضية، حفل تخريج ضباط دورة آمر سرية. ترأس الحفل العميد الركن جورج حايك ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، حيث جاء في كلمته: "يأتي تخرّجكم في ظل الظروف الدقيقة التي يمرّ بها بلدنا، ليُكسب هذه المحطة اللافتة من حياتكم العسكرية أهمية مضاعفة، إذ أصبحتُم مهيئين لإمرة سرية في الجيش والإشراف عليها عن قرب ومتابعة تنفيذِها لمهماتها بدقة، في وقت يواجه الوطن سلسلة أزمات تطال المستويين الاجتماعي والاقتصادي". وأضاف:" لقد عقد الجيشُ العزمَ على حماية الوطن من العدوّين الرّئيسين: العدوّ الإسرائيليّ والإرهاب. وإنّ كثرةَ التحدّيات لن تزيدَه إلا ثباتًا وتصميماً، لأنّ عناصرَه أقسموا يمينَ الذود عن لبنان حتى الشهادة".