الثلاثاء, 10 أيار 2022

أقيم قبل ظهر اليوم في الكلية الحربية - الفياضية، حفل تخريج ضباط دورة آمر سرية. ترأس الحفل العميد الركن جورج صقر ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وجاء في كلمته: "إنّ ضعفنا أمام التحديات التي نمر بها يعني ضياع بلدنا، وتَراجُعنا تحت وطأة الضغوط هو نكرانٌ للعهد الذي قطعناه على أنفسنا يوم انضوينا في صفوف المؤسسة العسكرية. فلا مجال بتاتًا لترْك الوطن وأهله فريسة الأعداء وفي مقدمهم العدو الإسرائيلي والإرهاب، ولا شك في أنّ تضحيات الجيش هي أحد أهمّ الأسباب التي ستُمكّن البلاد من تجاوُز أزمتها في نهاية المطاف".

وفي الختام سلّم الشهادات للمتخرجين، متمنياً لهم التوفيق في المستقبل.