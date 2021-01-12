حفل تخريج ضباط دورة آمر سرية 67

الثلاثاء, 21 كانون الأول 2021

أقيم قبل ظهر اليوم في الكلية الحربية - الفياضية حفل تخريج ضباط دورة آمر سرية الدفعة السابعة والستين، ترأسه قائد الكلية العميد الركن جورج صقر ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وألقى كلمة جاء فيها: "إنّ الظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا تُضاعف حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقكم كآمري سرايا. فإلى جانب هدفكم الأساسي المتمثّل في تنفيذ المهمّات والمحافظة على جهوزية الوحدة، ينبغي أن تراعوا الجانب الإنساني لدى مرؤوسيكم الذين يعانون من الأزمة المعيشية الراهنة، شأنهم كشأن جميع المواطنين اللبنانيّين". واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على المتخرّجين.