حفل تخريج ضباط في الكلية الحربية بحضور رئيس الأركان

الثلاثاء, 07 آب 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في الكلية الحربية حفل تخريج رتباء من الجيش تابعوا بنجاح الدورة التأهيلية لرتبة ملازم، بحضور رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من ضباط القيادة والكلية الحربية. استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم جرى توزيع الشهادات على الضباط المتخرجين.

وقد ألقى اللواء الركن ملّاك كلمة هنأ فيها المتخرجين، ونوّه بجهود الضباط المدربين، ومما جاء فيها: "تتخرجون من هذه الكلية، فيما لا تزال أصداء عيد الجيش تتردد في مختلف أرجاء الوطن. وبصفتكم رتباء قدامى إلى جانب كونكم ضباطاً، تمتلكون خبرات واسعة في مجالات متنوعة. ولا شك في أنّ السنوات التي أمضاها كل منكم في مختلف وحدات الجيش تشكّل رصيداً قيّماً لحياتكم العسكرية. كما أنّكم من موقعكم هذا تعطون حافزاً لجميع رتباء الجيش. فكونوا قدوة في المناقبيّة والانضباط، لأنّ هاتين القيمتين تعبّران عن التزام العسكري برسالته، ونبل أخلاقه، وروح الجدّية في كل عمل يقوم به".