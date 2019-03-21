حفل تخريج ضباط في الكلية الحربية بحضور رئيس الأركان

الأربعاء, 07 آب 2019

بحضور رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، أقيم قبل ظهر اليوم في الكلية الحربية حفل تخريج رتباء من الجيش تابعوا بنجاح الدورة التأهيلية لرتبة ملازم، كما حضر الحفل عدد من ضباط القيادة والكلية الحربية. استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم جرى توزيع الشهادات على الضباط المتخرجين.

وقد ألقى اللواء الركن العرم كلمة هنأ فيها المتخرجين، ونوّه بجهود الضباط المدربين، وقال: " تتخرجون اليوم من هذه الكلية، فيما لا تزال أصداءُ عيد الجيش تتردد في مختلف أرجاء الوطن. فلتكن فرحتكم مضاعفة، ولتكن ذكرى إنشاء جيشنا ماثلة في أذهانكم، إذ تنطلقون نحو مستوى متقدم من الإمرة والمسؤولية. فاجعلوا من هذه المناسبة حافزاً للاستمرار في تطوير قدراتكم الثقافية والارتقاء بأنفسكم، وإتقان الوظائف التي ستتولونها".