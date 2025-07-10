حفل تخريج ضباط ورتباء تابعوا دورة تكامل بين العمليات الجوية والأرضية LAGI

الخميس, 10 تموز 2025

أُقيم حفل تخريج وتوزيع شهادات على ضباط ورتباء من الجيش، تابعوا دورة تكامل بين العمليات الجوية والأرضية LAGI في مدرسة القوات الجوية – رياق، بحضور العميد الركن الطيار ميشال الصيفي قائد القوات الجوية، وعدد من الضباط.

بعد توزيع الشهادات على المتخرجين، ألقى قائد القوات الجوية كلمة جاء فيها: "كلنا ثقة في أنكم ستقومون بمهمتكم على أكمل وجه وباحتراف ودقة متناهية. اعلموا أن تجاوزكم التدريب في مدرسة القوات الجوية يشكّل الخطوة الأولى على درب الألف ميل في تطوير معارفكم ومهاراتكم، لأن طريق النجاح طويل يحتاج إلى الإرادة والعزيمة".

وختم مهنّئًا المتخرجين على إتمام الدورة بنجاح.