الخميس, 02 تشرين الأول 2025

ضمن إطار برنامج التعاون بين مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، أُقيم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان حفل تخريج طلاب دورة التحكيم، بحضور مدير المركز ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وممثل الجامعة اللبنانية، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية البروفسور حبيب قزي.

خلال الحفل، أكد العميد الإداري علي بو حمدان مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية أهمية الدورة التي لم تقتصر على تزويد المشاركين بالمعرفة النظرية، بل قدّمت لهم فرصة عملية للانخراط في مناقشات حقيقية، وتطبيقات عملية.

كما اعتبر البروفسور قزي، ورئيس المركز اللبناني للتحكيم والوساطة التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة الأستاذ ريان قوتلي، أنّ الدورة تعكس الرؤية المشتركة لبناء وطن قوي يستند إلى القانون، وفهم العدالة وتطبيقها وحمايتها.