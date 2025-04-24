حفل تخريج عسكريين تابعوا دورات "تنشئة مغوار بحر /22/" و"مدرب غطس" و"غطس أساسي" في ثكنة ميلاد النداف - عمشيت

الخميس, 24 نيسان 2025

أُقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة ميلاد النداف - عمشيت حفل تخريج عسكريين تابعوا دورة "تنشئة مغوار بحر /22/" التي حملت اسم "دورة العريف الشهيد محمود علي أحمد" ودورتَي "مدرب غطس" و"غطس أساسي". ترأس الحفل قائد فوج مغاوير البحر ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وحضره عدد من الضباط.

في هذه المناسبة وضع العميد الركن باسم الأيوبي قائد الفوج إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الفوج، وألقى كلمة جاء فيها: "لقد وُضعت كل هذه المهارات بين أيديكم حتى ترتقوا على الصعيدَين الشخصي والمهني، وتُحققوا طموحكم الوظيفي، وتكونوا قدوة لرفاقكم في العطاء والسعي الدائم نحو الأفضل. لذا تمسّكوا بما تعلّمتموه واعملوا على الاستفادة منه قدر الإمكان".

في ختام الحفل، تم توزيع الشهادات على المتخرجين.