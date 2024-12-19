حفل تخريج عسكريين تابعوا دورة "تنشئة مغوار/73/" التي حملت اسم "دورة العريف الشهيد سركيس رحمة" في مدرسة القوات الخاصة - حامات

الخميس, 19 كانون الأول 2024

أُقيم قبل ظهر اليوم في مدرسة القوات الخاصة - حامات حفل تخريج عسكريين من مختلف وحدات الجيش بعدما تابعوا بنجاح دورة "تنشئة مغوار/73/" التي حملت اسم "دورة العريف الشهيد سركيس رحمة". ترأس الحفل قائد مدرسة القوات الخاصة ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط.

وألقى العميد الركن إيلي مخول قائد المدرسة كلمة في المناسبة جاء فيها: "من خلال تخرجكم نضخ دمًا جديدًا في وحداتنا الخاصة التي تعمل مع بقية الوحدات من أجل حماية لبنان والدفاع عنه في مواجهة الأخطار كافة على مساحة الوطن".

في ختام الحفل، تم توزيع الشهادات على المتخرجين.