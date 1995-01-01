حفل تخريج عسكريين تابعوا دورة "رتيب مدرب" في معهد الرتباء- ثكنة محمد مكي- بعلبك

الخميس, 11 أيار 2023

أقيم قبل ظهر اليوم في معهد الرتباء- ثكنة محمد مكي- بعلبك، حفل تخريج وتوزيع شهادات على عسكريين تابعوا بنجاح دورة "رتيب مدرب"، ترأسه قائد معهد الرتباء العميد الركن بيار بو عساف ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وبحضور عدد من الضباط.

وألقى العميد الركن بو عساف كلمة جاء فيها:" الرتيب هو بالفعل أداة التنفيذ، أما الرتيب المدرب فلديه القدرة على التأثير في مرؤوسيه حتى يتكامل لديهم الانضباط والمناقبية من جهة مع المعرفة النظرية والعملية من جهة أخرى".

وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على المتخرّجين.