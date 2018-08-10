حفل تخريج عناصر من الجيش والمديرية العامة لأمن الدولة في حامات

السبت, 18 آب 2018

أقيم مساء أمس في مدرسة القوات الخاصة - حامات، حفل تخريج وتوزيع شهادات على عناصر من الجيش والمديرية العامة لأمن الدولة، بعد أن تابعوا دورتي "مداهمة" و"قناص" بنجاح. حضر الحفل قائد مدرسة القوات الخاصة العميد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط بالإضافة إلى فريقي تدريب أميركي وبريطاني، وعدد من المدعوين. وقد ألقى العميد الركن مخول كلمة في المناسبة أثنى فيها على كفاءة المتخرجين وجهود المدربين، مشدداً على أهمية الدورة في تعزيز المهارات القتالية لدى عناصر النخبة.

وفي الختام نفّذ المتخرجون تمريناً تكتياً، تخللته رمايات بالذخيرة الحيّة.