حفل تخريج عناصر من الجيش والمديرية العامة للأمن العام في منطقة كفرفالوس

الجمعة, 30 تشرين الثاني 2018

أقيم في منطقة كفرفالوس - الجنوب، حفل تخريج عناصر من الجيش والمديرية العامة للأمن العام، بعد أن تابعوا بنجاح دورتي "مداهمة" و"قنص تأسيسية"، حضره قائد مدرسة القوات الخاصة العميد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط. وقد ألقى العميد الركن مخول كلمة بالمناسبة أثنى فيها على كفاءة المتخرجين وجهود المدربين، مشدداً على أهمية الدورتين في تعزيز المهارات القتالية لدى المتدربين. وفي الختام نفّذ المتخرجون تمريناً تكتياً، تخللته رمايات بالذخيرة الحيّة.