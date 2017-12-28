حفل تخريج في المعهد العالي للأعمال

إعداد: تيريز منصور

تمّ في المعهد العالي للأعمال في بيروت(ESA) حفل تخريج دفعتين من طلاب برامج الماجيستير في إدارة الأعمال لسنتي 2001 و2002. أقيم الحفل في حدائق المعهد في كليمنصو بحضور ممثل فخامة رئيس الجمهورية الوزير كريم بقرادوني, وممثل رئيس مجلس النواب النائب عدنان عرقجي وممثل رئيس مجلس الوزراء الوزير سمير الجسر, كما حضر وزير الإعلام ميشال سماحة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والسفير الفرنسي فيليب لوكورتييه, وممثل قائد الجيش العميد الركن علي شريم (رئيس هيئة التجنيد والتعبئة) ورئيس مجلس إدارة مدرسة إدارة الأعمال العليا في باريس.

بعد النشيدين اللبناني والفرنسي, تحدث المدير العام للمعهد السيد روجيه أورسيه معبراً عن ارتياحه للمكانة التي يحتلها المعهد العالي للأعمال في لبنان ونجاح برامجه.

وتحدث رئيس مجلس إدارة الأعمال في فرنسا هوغ دو روريه عن الشراكة اللبنانية الأوروبية بين المعهد العالي للأعمال ببيروت (ESA) والمدرسة العليا لإدارة الأعمال في باريس, وقال أن لهذه المدرسة فروعاً عدة داخل أوروبا.

وتحدث عن العولمة التي أزالت الحدود بين البلدان وكانت حافزاً على اختيار فروع خارج فرنسا منها لبنان لأهمية موقعه في الشرق الأوسط.