الأربعاء, 20 تشرين الثاني 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أُقيم في معهد تدريب الأفراد – عرمان حفل تخريج مأمورين متمرنين من المديرية العامة لأمن الدولة، بحضور ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من ضباط الجيش والمديرية المذكورة وذوي المتخرجين.

وألقى ممثل قائد الجيش كلمة جاء فيها: "تقفون اليوم أمام اختبار حقيقي إذ تتخرجون في ظل اعتداءات العدو الإسرائيلي المتواصلة على لبنان، وسط التحديات التي تواجهها المؤسسات الأمنية والمتمثلة بحفظ الأمن في الداخل وحماية السلم الأهلي، فكونوا على قدر ثقة رؤساكم".

وختم مهنِّئًا المتخرجين على إِتمام الدورة بنجاح.