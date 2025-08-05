الثلاثاء, 05 آب 2025

أُقيم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان حفل تخريج وتسليم شهادات لطلبة ماستر – دراسات استراتيجية - الدفعة الثالثة، بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، وقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، وعدد من الضباط والأساتذة.

خلال الحفل، ألقى قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده كلمة جاء فيها: "نعلّق أهمية خاصة على برنامج الماستر في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، ونأمل من خلاله تكوين مجموعة من الضباط ذوي الاطّلاع الواسع والاستفادة من كفاءاتهم في وحدات الجيش. في الوقت عينه، نتطلّع إلى الدور الريادي الذي سيؤديه المتخرجون المدنيون في المجتمع".

كما شدّدت وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي على ضرورة التعليم في بناء الدولة، معتبرة أنّ التعاون بين القطاعَين العسكري والمدني يساهم في بناء المجتمع اللبناني وتطوير التعليم فيه، وأعلنت عن قرب إطلاق مشروع برنامج شهادة الدكتوراه في العلوم العسكرية في الجامعة اللبنانية.

كذلك أكّد رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران أهمية التعاون بين الجامعة اللبنانية والجيش لرفع المستوى العلمي للضباط، وتحقيق إنجازات على الصعيد الوطني.