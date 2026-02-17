الثلاثاء, 17 شباط 2026

أقيم في الكلية الحربية – الفياضية حفل تخريج وتوزيع شهادات على ضباط اختصاصيين تابعوا دورة تنشئة عسكرية. ترأس الحفل رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بحضور عدد من الضباط وذوي المتخرجين.

خلال الحفل، ألقى اللواء الركن عوده كلمة أكد فيها أنّ الجيش هو صمّام الأمان للاستقرار الوطني، وتوجّه إلى الضباط المتخرجين بالقول: "إنّ تنوّع اختصاصاتكم يشكّل ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف الوطنية للجيش، ورفع مستوى الانتاجية داخل بيئة العمل العسكرية".

وختم مهنِّئًا المتخرجين ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح.