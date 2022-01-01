حفل تخريج وتوزيع شهادات في ثكنة ميلاد النداف – عمشيت

الخميس, 08 أيلول 2022

أقيم قبل ظهر اليوم في قيادة فوج مغاوير البحر في ثكنة ميلاد النداف – عمشيت، حفل تخريج دورة مغوار بحر الدفعة 20، باسم "العريف المجند الشهيد أحمد عبد الفتاح"، حضره قائد الفوج العقيد الركن باسم الأيوبي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط وعائلة الشهيد وذوي المتخرجين. وبعد وضع إكليل من الزهر على نصب شهداء الفوج وأداء القسم من قبل المتخرجين وتسليمهم الشهادات، ألقى العقيد الركن الأيوبي كلمة جاء فيها:" بعدما أنهيتم الدورة بنجاح، أقول بملء الثقة أنكم على أعلى درجات الاستعداد لتحمُّل مسؤولياتكم ضمن وحداتكم. إنّ دوركم لا ينحصر بتلك الوحدات، بل يندرج في سياقه الإجمالي بدور الجيش كضامن للأمن والاستقرار. المؤسسة العسكرية أشبه بمنظومة متناسقة تتكامل جهودُ وحداتها في سبيل الغاية الأسمى، أي الدفاع عن سيادة لبنان وكرامة شعبه في وجه العدو الإسرائيلي والإرهاب، وحماية سلمه الأهلي من المجرمين والمخلين بالأمن".

وفي الختام نفّذ المتخرجون عرضاً عسكرياً ومناورة قتالية تتضمن تمارين متنوعة.