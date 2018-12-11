حفل تخريج وتوزيع شهادات في مدرسة القوات الخاصة - حامات

الجمعة, 07 كانون الأول 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في مدرسة القوات الخاصة - حامات، حفل تخريج دورة تنشئة مغوار /64/ باسم الرقيب أول المغوار الشهيد ناصر حسن. حضر الحفل قائد المدرسة العميد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط وذوي المتخرجين. وقد ألقى العميد الركن مخول كلمة بالمناسبة جاء فيها: "تنتظركم مهمّاتٌ جسيمة، غير أنّها تهون أمام وعيكم لرسالتكم ودوركم، والتزامكم الصارم بقرارات القيادة والولاء المطلق للمؤسسة. احرصوا على القيام بالواجب بمنتهى الاندفاع والحماس، وبروح المناقبية والانضباط ونكران الذات، والتمسّك بشرف مهمّتكم النبيلة".