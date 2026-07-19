حفل تخريج وتوزيع شهادات لتلامذة من عدة مدارس بعدما تابعوا مخيمًا تدريبيًّا (Cadet Challenge) في الكلية الحربية

الأحد, 19 تموز 2026

أقيم في الكلية الحربية حفل تخريج لـ 135 تلميذًا من عدة مدارس، ووزّع عليهم قائد الكلية شهادات بعدما تابعوا مخيمًا تدريبيًّا (Cadet Challenge) في الكلية. وكان المتخرجون قد شاركوا خلال المخيم مع عدد من وحدات الجيش والقوات البحرية والجوية في نشاطات وتدريبات، إلى جانب تمارين على النظام المرصوص والرماية والهبوط بواسطة الحبال ومكافحة الشغب والتايكواندو، وتابعوا دروسًا في فنّ القيادة واطّلعوا على شروط الانتساب إلى الكلية الحربية.

يساهم هذا النشاط في تنمية روح الوطنية لدى التلامذة وتشجيعهم على التفاعل مع المؤسسة العسكرية وتعزيز القدرات القيادية لديهم.