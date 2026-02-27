حفل تخريج وتوزيع شهادات لضباط وعسكريين من مختلف وحدات الجيش تابعوا نشاطات تدريبية مختلفة في مجال التواصل الاستراتيجي، نظّمها فريق التدريب والتعاون الكندي في لبنان، بإشراف مديريتَي التوجيه والتخطيط للتواصل الاستراتيجي