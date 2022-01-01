حفل تخريج وتوزيع شهادات لطلاب من عدة مدارس بعدما تابعوا مخيمًا تدريبيًّا في الكلية الحربية

السبت, 31 آب 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أقيم في الكلية الحربية حفل تخريج وتوزيع شهادات لـ 137 طالبًا من الصف العاشر من عدة مدارس بعدما تابعوا مخيمًا تدريبيًّا في الكلية. وكان المتخرجون قد تابعوا خلال المخيم دروسًا حول النظام المرصوص والرماية والهبوط بواسطة الحبال ومكافحة الشغب والتايكواندو وفنّ القيادة، واطّلعوا على شروط الانتساب إلى الكلية الحربية. كما نفذوا نشاطات وتدريبات في القوات البحرية والجوية وفوجَي المجوقل ومغاوير البحر ومدرسة القوات الخاصة.

يأتي هذا المخيم ضمن سلسلة من النشاطات المماثلة التي أقيمت في الكلية الحربية خلال السنوات الماضية، وهو يساهم في تشجيع الطلاب على التفاعل مع المؤسسة العسكرية وتطوير القدرات القيادية وتعزيز الروح الوطنية لديهم.