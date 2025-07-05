حفل تخريج وتوزيع شهادات لطلاب من عدة مدارس بعدما تابعوا مخيمًا تدريبيًّا في الكلية الحربية

السبت, 05 تموز 2025

أقيم في الكلية الحربية حفل تخريج وتوزيع شهادات لـ 124 طالبًا من عدة مدارس بعدما تابعوا مخيمًا تدريبيًّا في الكلية. وكان المتخرجون قد شاركوا خلال المخيم مع عدد من وحدات الجيش والقوات البحرية والجوية في نشاطات وتدريبات، إلى جانب تمارين على النظام المرصوص والرماية والهبوط بواسطة الحبال ومكافحة الشغب والتايكواندو، وتابعوا دروسًا في فنّ القيادة واطّلعوا على شروط الانتساب إلى الكلية الحربية.

يساهم هذا النشاط في تنمية روح الوطنية لدى الطلاب وتشجيعهم على التفاعل مع المؤسسة العسكرية وتعزيز القدرات القيادية لديهم.