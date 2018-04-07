حفل تدشين القسم الإقليمي التابع لمديريّة التعاون العسكري- المدني في منطقة الجنوب

الجمعة, 18 أيار 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في منطقة الجنوب - موقع مرجعيون، حفل تدشين القسم الإقليمي التابع لمديريّة التعاون العسكري-المدني، بتمويل من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ومملكة إسبانيا، وذلك بحضور اللواء الركن جورج شريم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وكل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة Pernille Dahler Kardel، وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء مايكل بيري، ورئيس العمليات المشتركة في القوات المسلحة الإسبانية اللواء Francisco Braco Carboممثلاً مملكة إسبانيا، إلى جانب عدد من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية والقوات الدولية، وشخصيات سياسية واجتماعية.

استُهل الحفل بالنشيدين الوطنيّين اللبناني والإسباني ونشيد اليونيفيل. ثمّ ألقى مسير أعمال مديرية التعاون العسكري – المدني العميد الركن إيلي أبي راشد كلمة رحّب فيها بالحضور وشكر الجهات الدولية التي ساهمت في إنشاء القسم الإقليمي الجديد.

تلا ذلك كلمات ألقاها كل من اللواء بيري والسيدة Kardel واللواء Carbo، أكدوا خلالها أهمية العلاقة الوثيقة مع مديرية التعاون العسكري – المدني في الجيش اللبناني، في سبيل دعم السلام الدائم والاستقرار في لبنان، وتحديداً في الجنوب.

كذلك، ألقى ممثل قائد الجيش اللواء الركن جورج شريم كلمة أشار فيها إلى أنه من استراتيجيات المؤسسة العسكرية وأهدافها، إرساء أفضل علاقات التعاون بينها وبين الجيوش والجهات الدولية الصديقة، ليس في المجال العسكري وحده، بل في مختلف المجالات الإنمائيّة. معتبراً أن هذا المشروع يأتي ليترجم التزام الجيش تجاه أبناء الجنوب، وليعكس عمق العلاقة التي تجمعه بقوات اليونيفيل بشكل عام وبالكتيبة الإسبانية بشكل خاص. وختم بشكر جميع الدول الصديقة والجهات الدولية والمحلية على دعم مسيرة التعاون العسكري - المدني في لبنان.