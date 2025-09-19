حفل تدشين نافورة "أرديا بوربوريا" في شارع فردان – بيروت

الجمعة, 19 أيلول 2025

أُقيم في شارع فردان - بيروت حفل تدشين نافورة "أرديا بوربوريا" المرممة حديثًا، ضمن إطار مبادرة ثقافية تمت بالتعاون بين الجيش اللبناني والسفارة الإيطالية في لبنان ووكالة التجارة الإيطالية في بيروت (ITA) وجمعية أسوريستورو، بحضور ممثلين عن وزير الثقافة، والسفير الإيطالي في لبنان، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، بالإضافة إلى محافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت، وعدد من الضباط وفاعليات ثقافية.

وقد ساهم الجيش في تنفيذ المشروع، من خلال فوج الأشغال المستقل في عملية تفكيك النافورة ونقلها ثم إعادتها الى مكانها بعد الترميم.